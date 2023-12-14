Путин пообещал узнать у "Россетей" об обновлении энергосетей в Новгородской области

Президент России также выразил намерение встретиться с главой региона Андреем Никитиным

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции пообещал узнать у руководства компании "Россети" о планах по обновлению энергосетевого комплекса Новгородской области и постараться помочь региону с решением имеющихся в этой сфере проблем.

"Россети" работает достаточно активно по всей стране. Что конкретно было запланировано - там 6 млрд [рублей]. Честно говоря, не буду врать, я не знаю, что "Россети" планировали. Но узнаю, посмотрю, обязательно переговорю с руководством "Россетей" и с губернатором. Постараемся помочь, поддержать реализацию этих планов", - сказал он в ответ на вопрос о проблемах с энергоснабжением, возникающих в регионе из-за износа сетей.

Путин отметил, что встретится для обсуждения проблемы и с губернатором области Андреем Никитиным. "Сетевое хозяйство России огромное, имею в виду нашу необозримую территорию. Но это же европейская часть, и сбои были. <...> У нас серьезная снеговая нагрузка, тоже сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют по регионам, по территориям, я выясню. И мы с Андреем Никитиным обязательно переговорим над этим. Постараюсь помочь, поддержать", - добавил президент.

Самое масштабное отключение электричества Новгородская область пережила с конца ноября 2021 года по январь 2022 года, когда без электричества оставались более 14 тыс. человек. Масштабные отключения во время неблагоприятных погодных условий фиксировались на протяжении 2022 года, особенно осенне-зимнего периода. Осенью 2023 года без электричества несколько дней оставались жители шести районов области.