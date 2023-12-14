Путин: памятные исторические даты имеют личное измерение почти для каждой семьи

Президент также поддержал инициативу привлечения к преподаванию в учебных заведениях ветеранов СВО, приведя пример о том, что среди его преподавателей были ветераны Великой Отечественной войны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, а также с событиями современной истории России, имеют морально-нравственное значение и личное измерение почти для каждой семьи. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о его личном отношении к юбилейным датам, которые будут отмечаться в 2024-2025 годах: 80-летию снятия блокады Ленинграда, 10-летию воссоединения Крыма с Россией и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"По поводу этих юбилейных дат, о которых вы сказали. Я думаю, что не для меня, - это для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза имеет огромное морально-нравственное значение. И почти для каждой российской семьи это имеет и личное измерение. У меня, например, на Пискаревском кладбище в Петербурге, как известно, в братской могиле мой старший брат лежит, которого я не видел никогда, конечно, потому что родился гораздо позже. Но тем не менее это тоже имеет значение для меня лично, в личном плане", - сказал Путин.

Он также поддержал инициативу привлечения к преподаванию в учебных заведениях ветеранов специальной военной операции (СВО), приведя пример о том, что среди его преподавателей были ветераны Великой Отечественной войны.

"Воспитание, особенно теми, кто напрямую принимал участие в боевых действиях, рисковал своей жизнью, воевал за Родину, - это имеет особое значение. Я на юрфаке учился в Ленинграде, у нас были преподаватели - участники Великой Отечественной войны. Мы с особым уважением относились к тому, что они говорили и как они себя вели. Это самый лучший пример", - отметил президент.