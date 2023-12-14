В нескольких районах ЛНР в тестовом режиме запустили работу мобильного интернета

Для отладки качественного устойчивого сигнала потребуется 7-10 дней, заявил Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Тестовый запуск мобильного интернета начался в ряде районов ЛНР, написал своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

"Дал команду Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР с сегодняшнего дня начать тестовые подключения по районам, не одновременно по всей республике. Для отладки качественного устойчивого сигнала потребуется 7-10 дней", - написал Пасечник.

Он добавил, что работу интернета пока не будут возобновлять в районах поблизости к линии боевого соприкосновения - в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Сватово.