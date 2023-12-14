Путин: лидеры в сфере ИИ вряд ли начнут договариваться об ограничениях до появления угроз

Президент подчеркнул, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Лидеры в развитии сферы искусственного интеллекта (ИИ) вряд ли начнут договариваться об ограничениях отрасли до появления реальных угроз. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях [в развитии искусственного интеллекта]. Можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условия, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества. Вот, в свое время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу, и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становятся неприемлемыми. Начали договариваться. Также будет, наверное, и с искусственным интеллектом", - сказал Путин.

Он предположил, что когда лидеры этого направления развития осознают, что возникают какие-то угрозы, "тогда, наверное, начнут договариваться". "Но до этого реальных договоренностей достичь вряд ли удастся. Но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня", - пояснил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, но надо сделать все, чтобы быть одними из лидеров в этом направлении. "Искусственный интеллект, надо ли его бояться? Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, - просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие невозможно. А, значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении", - отметил президент.

Ответ на вопрос

Кроме того, в ходе прямой линии президент России заверил восьмилетнюю россиянку, что никакой искусственный интеллект не заменит бабушку. "Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно. Вот это абсолютно, можешь запомнить. Бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно", - ответил Путин на вопрос восьмилетней девочки, не заменят ли ее саму и ее семью, включая бабушку, роботы.

Также глава государства получил на прямой линии видеовопрос о наличии у него двойников от своей "виртуальной копии" - студента из Санкт-Петербурга. "Вот, я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то", - ответил президент, добавив, что это его первый двойник такого рода.

Перспективы отрасли в РФ

Путин уделяет большое внимание развитию технологий ИИ. В том числе президент традиционно лично принимает участие в международной конференции AI Journey, которую организует Сбербанк. Выступая на конференции в этом году, глава государства назвал очевидным, что с внедрением ИИ "человечество начинает новую главу своего существования".

Путин убежден, что внедрение таких технологий создаст условия для опережающего роста доходов граждан. При этом он отметил, что ИИ может стать помощником врачей или учителей, но не заменит их. В целом президент подчеркивал, что запретить развитие искусственного интеллекта нельзя, а Россия в перспективе должна стать одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития ИИ.

Кроме того, глава государства считает необходимым более активно использовать роботов на производстве, а беспилотники - на транспорте. Так, выступая в сентябре на заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, Путин назвал среди задач "повышение автоматизации за счет применения более современного и производительного оборудования, а также активное внедрение роботов в промышленности и в сфере услуг, применение беспилотного транспорта как на земле, так и в воздухе, причем именно на основе российских технологий".