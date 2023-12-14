СК начал проверку по факту отсутствия водоснабжения в деревне Акишево после жалобы Путину

В ведомстве отметили, что проверка проводится на предмет наличия халатности в действиях уполномоченных должностных лиц

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал проведение проверки по факту отсутствия водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области после жалобы президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В Ивановской области организована проверка по вопросу отсутствия водоснабжения в деревне Акишево, поступившему на прямую линию граждан с президентом России. Так, от жителей деревни Акишево Кинешемского района Ивановской области поступила жалоба на отсутствие водоснабжения", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что проверка проводится на предмет наличия халатности в действиях уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ). "Следователи проведут проверку озвученных доводов и дадут правовую оценку сложившейся ситуации", - заключили в СК.