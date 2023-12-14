Путин заявил об отсутствии "вакханалии" запретов на аборты в РФ

По словам президента, решения должны быть аккуратными

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Запретов на аборты в России нет, все решения в этой сфере должны быть очень аккуратными, так как в стране был негативный опыт с "антиалкогольной кампанией", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Запреты разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии запретов? Их же нет. Что касается всяких запретов, то я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений этими суррогатами", - сказал глава государства, выступая на прямой линии и пресс-конференции.

По оценке Путина, в вопросах контроля числа абортов в России "тоже нужно действовать очень аккуратно".

При этом президент отметил, что государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась, и женщины "принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка".