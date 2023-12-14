Путин заявил, что проблему абортов в РФ нужно решать с соблюдением прав женщин

Президент России считает, что решение этого вопроса напрямую связано с материальным благосостоянием, поэтому нужны эффективные меры социальной поддержки

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Права и свободы женщин должны соблюдаться при решении проблемы числа абортов в России. Эффективными мерами являются обращение к традиционным ценностям и эффективные меры поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться.<...> Решение проблемы [абортов] прежде всего лежит в двух, как мне кажется, как минимум, в двух областях. Первое - это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является, безусловно, большая семья, это воспитание в том смысле, что ребенок - это дар божий всех: и женщин, и мужчин", - сказал он.

Кроме того, по мнению Путина, решение этого вопроса напрямую связано с материальным благосостоянием, поэтому нужны эффективные меры социальной поддержки. "Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семьи с детьми", - сказал он.