Путин считает, что для мигрантов нужно создавать человеческие условия

Глава государства отметил чувствительность этого вопроса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мигрантам, находящимся в России, необходимо создавать человеческие условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Нужно создавать нормальные человеческие условия для этих мигрантов. Сколько мы будем тратить денег на решение социальных вопросов членов семей мигрантов? Да, конечно, я понимаю чувствительность к этому вопросу. Но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, жен мигрантов?" - сказал он.

"Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением. И своевременно бы реагировали на нарушения", - сказал президент.

"У нас есть определенные правила, правовое регулирование получения российского гражданства. Мы только приветствуем всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу и своих детей", - сказал Путин.