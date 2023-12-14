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14 декабря, 13:00
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина
Путин: нужен специальный государственный орган в сфере миграции, не только МВД
© ТАСС/ Ruptly
Нужен специальный государственный орган в сфере миграции, не только МВД - Путин.
Новость дополняется
Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина