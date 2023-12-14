14 декабря, 13:00
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина

Путин: нужен специальный государственный орган в сфере миграции, не только МВД

© ТАСС/ Ruptly

Нужен специальный государственный орган в сфере миграции, не только МВД - Путин.

Новость дополняется 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия и большая пресс-конференция Путина