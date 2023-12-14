Путин заявил, что этнический состав в США будет неизбежно меняться из-за миграции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Этнический состав в США неизбежно будет меняться в сторону увеличения количества латиноамериканцев из-за массового потока мигрантов из этих стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Может быть нет такого массового потока, как количество мигрантов, которые направляется в страны Западной Европы из, скажем, Африки и Ближнего Востока, либо в США из Латинской Америки. Там из-за этого меняется и скоро поменяется этнический состав, соотношение этнических групп в тех же Штатах неизбежно будет меняться. Увеличение латиноамериканского населения (в США - прим. ТАСС) неизбежно. Мы за этим должны внимательно следить", - заявил глава государства.