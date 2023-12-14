Путин рекомендовал молодежи ставить амбициозные цели и беречь честь смолоду

По словам главы государства, "если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции рекомендовал молодежи ставить амбициозные задачи и беречь честь смолоду.

"У нас же есть народные мудрости, их очень много. Одна из них - это "береги честь смолоду". Ну, знаете, это в самом широком смысле этого слова, - сказал глава государства. - Надо заранее думать, сегодня надо думать о том, что будет завтра".

"Но вот еще что я к этому присовокупил бы: надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи, ставить перед собой такие задачи, такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха", - ответил Путин на вопрос о том, какой бы совет он дал молодежи.