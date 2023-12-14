Кадыров заявил, что у мусульман в России больше свобод, чем в "демократических" странах

По словам главы Чечни, межконфессиональное и межнациональное согласие позволило региону стабилизироваться в начале 2000-х годов

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мусульмане в России имеют больше прав и возможностей, чем в "демократических" государствах. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя прямую линию и пресс-конференцию президента РФ.

Ранее Владимир Путин отметил, что 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в стране огромным конкурентным преимуществом перед другими государствами. По его словам, традиционные конфессии вносят огромный вклад в этот вопрос.

"Как живой свидетель политики нашего президента отмечу, что сегодня мусульмане в России имеют все права и возможности исповедовать свою религию свободно в отличие от "демократических" государств, где соблюдаются права любого человека, но не религиозного", - написал глава региона.

По его словам, межконфессиональное и межнациональное согласие позволило Чечне стабилизироваться в начале 2000-х годов. "Первым объектом, восстановленным в регионе, был православный храм в центре Грозного. Это имеет огромное значение для общества, и Владимир Владимирович делает все для достижения этой гармонии", - сказал Кадыров.