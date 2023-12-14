Путин отметил необходимость решения вопроса со страхованием волонтеров в новых регионах

Президент России уточнил, что право на страховку должны получить как добровольцы, имевшие на момент получения травмы гражданство РФ, так и те, кто его не имеет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции отметил, что необходимо уравнять в правах на страхование жизни и здоровья волонтеров из старых и новых российских регионов.

Вопрос о страховании жизни и здоровья волонтеров в ходе прямой линии президенту задал волонтер из Луганской Народной Республики, который указал, что на его коллег, приезжающих из других регионов России, оформляется страховка. Волонтеры из ЛНР при этом не имеют возможности оформить такую страховку.

"Полностью согласен, я уже примерно на такую тему высказывался. Все должны быть поставлены в равные права. Какая разница, где этот человек живет? - отметил Путин. - Особенно это касается волонтеров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам и гражданским лицам на этих территориях, рискуют собой, своим здоровьем и жизнью. Конечно, это должно быть сделано. Обязательно будем к этому стремиться и обязательно я добьюсь, чтобы это было соответствующим образом отрегулировано".

Президент добавил, что право на страхование должны получить как волонтеры, имевшие на момент получения травмы гражданство России, так и те, кто не имеет российского гражданства.