Путин считает, что лучший подарок - это дети и внуки

По словам президента, "это подарок от Всевышнего"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Самый большой подарок - это собственные дети и внуки, считает президент России Владимир Путин.

"Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале в этом, и те, кто нас слушает и видит, согласятся, что самый большой подарок - это дети и дети наших детей. Это подарок от Всевышнего", - сказал президент на прямой линии и пресс-конференции.

Также он добавил: "Больше всего нас радуют даже не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы. Потому что мы смотрим на себя в зеркало: "Ай, какой я молодец!".

Путин выразил уверенность, что его утверждение верно для большей части мужской аудитории России. "Большее удовольствие приносит сам процесс дарения кому-то, чем получения от кого-то", - пояснил глава государства.

Но все же он подчеркнул, что и дарить, и получать подарки приятно.