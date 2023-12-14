Путин пошутил, что собирается перечитать Уголовный кодекс РФ

По словам президента, времени на чтение у него мало, но в спальне на тумбочке у него лежит томик произведений Михаила Лермонтова

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что он любит читать, пошутил, что собирается взяться за Уголовный кодекс РФ.

"Ну, вот сейчас еще перечитаю Уголовный кодекс. Некоторые считают, что наказание у нас слишком суровое за определенные незначительные <...> правонарушения", - с иронией сказал глава государства, намекая на заданный ему ранее в ходе прямой линии и большой пресс-конференции вопрос о деле журналистки Александры Баязитовой.

Вернувшись к серьезному тону, Путин рассказал, что времени на чтение у него мало, однако в спальне на тумбочке у него лежит томик произведений Михаила Лермонтова. "Он [Лермонтов] гениальный молодой человек был", - сказал президент. "Мне очень интересно, как такие гениальные люди того времени мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днем. Вообще он [Лермонтов] гениальный человек. Я с удовольствием [его] читаю", - признался глава государства.