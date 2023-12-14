Глава Липецкой области назвал первоочередной задачей решение проблем семей военнослужащих

Игорь Артамонов также поручил своим заместителям и главам районов разбирать ситуации более детально и решать в индивидуальном порядке

ЛИПЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал первоочередной задачей для чиновников всех уровней решение вопросов, поступающих от семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

"Решение проблем семей участников специальной военной операции должно быть первоочередным и максимально оперативным", - сказал Артамонов в рамках совещания, посвященного работе с семьями участников СВО.

Он заметил, что в случае, если решение той или иной проблемы затягивается и выходит за нормативные сроки, то вопрос сразу же попадает к нему на личный контроль. "К счастью, таких случаев немного, но есть непростые ситуации, которые требуют больше времени на решение", - продолжил Артамонов. Губернатор также поручил своим заместителям и главам районов разбирать ситуации более детально и решать в индивидуальном порядке. "Все вопросы обязательно будут решены, мы приложим максимум усилий", - подчеркнул Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областного правительства пояснили, что в регионе действует система "Патронаж", в рамках которой за каждой семьей военнослужащего закреплен куратор, помогающий в решении проблем. "Система позволяет одному куратору вести до 200 семей и ряд вопросов решать буквально за минуты, в общей сложности получено 27 тыс. обращений, из них 96% уже отработаны", - пояснили в пресс-службе.

Здесь заметили, что ряд материальных вопросов был решен с использованием средств резервного фонда, из которого на эти цели было выделено более 110 млн рублей. Также материальную помощь семьям военнослужащих оказывает бизнес.