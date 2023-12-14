Путин пообещал рассмотреть возможность расширения трассы Тюмень - Новосибирск

Глава государства отметил, что решение этого вопроса требует больших инвестиций

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность расширения двухполосного отрезка трассы от Тюмени до Новосибирска. Об этом он заявил на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Омска.

"Конкретно этот участок надо посмотреть. <…> Это требует больших инвестиций. Нам же нужно реализовывать то, что уже у нас в планах, то, на что заточены строители, уже выверены трассы и так далее. Но скажу обязательно и Министерству транспорта, и курирующему вице-премьеру. Подумаем над этим", - сказал он.

Корреспондент ГТРК "Иртыш" Елена Беляева во время вопроса сообщила, что протяженный отрезок востребованной трассы является двухполосным, на дороге происходит большое количество аварий. Президент РФ добавил, что вопрос будет направлен заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

"В начале нашей беседы мы говорили о трассе на Казань. Потом, кстати, на Тюмень и Новосибирск, мы кольцо хотим там сделать. На это средства выделены, мы будем реализовывать эти планы", - сказал Путин.