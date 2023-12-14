"Яндекс" отметил, что россияне в 2023 году предпочитают отечественные сериалы и кино

Директор по взаимодействию с индустрией компании Ксения Болецкая отметила, что в этом году просмотр контента РФ на онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" стал массовым - в течение года он охватывает 81% аудитории

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Изменение отношения аудитории онлайн-кинотеатров к российским фильмам и сериалам стало одним из главных трендов года на рынке развлечений. Движущей силой возросшего интереса к российскому контенту стали оригинальные проекты стримингов со знанием предпочтений своей аудитории, сообщила директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" Ксения Болецкая.

"Интерес к отечественному контенту растет не первый год. <...> Мы видим, что впервые массовая аудитория готова платить за онлайн-доступ именно к российским фильмам и сериалам, они становятся хитами, они активно обсуждаются в социальных сетях, ради них миллионы новых подписчиков приходят на платные стриминги", - заявила Болецкая.

В качестве примера она отметила, что в этом году просмотр российского контента на принадлежащему "Яндексу" онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" стал массовым - в течение года он охватывает 81% аудитории. По словам Болецкой, одним из двигателей такого изменения в предпочтениях аудитории стали новые оригинальные проекты российских стриминговых сервисов.

"В топ-20 этого года на "Кинопоиске" сразу 12 оригинальных проектов, причем три из них - сериалы других онлайн-кинотеатров. Они вышли на "Кинопоиске" одновременно или спустя какое-то время после премьеры на своем сервисе. Так, новый сезон "Вампиров средней полосы" от Start на "Кинопоиске" в этом году посмотрели 1,7 млн подписчиков, а аудитория двух сезонов уже достигла 3,1 млн. Это один из самых популярных сериалов 2023 года на "Кинопоиске". У сериалов Wink "Мерзлая земля" и "Библиотекарь" 1,9 и 1,7 млн подписчиков соответственно", - добавила она.

Подводя итоги года и раскрыв данные по аудитории самых популярных проектов, Болецкая отметила, что "Мажор в Сочи" стал самым популярным фильмом первого дня 2023 года. После новогодней ночи его включили больше подписчиков, чем обычно пользующийся большой популярностью в новогодние праздники "Гарри Поттер и философский камень" или любой другой фильм из библиотеки онлайн-кинотеатра. Самым популярным сериалом года на "Кинопоиске" стал "Король и Шут" режиссера Рустама Мосафира, который уже посмотрели 4,3 млн подписчиков "Плюса". Сериал об одноименной музыкальной группе, который вышел в начале марта, поставил абсолютный рекорд для сериалов или фильмов на "Кинопоиске" за первые два месяца показа.

Кроме того, в 2023 году аудитория 60 фильмов и сериалов, вышедших на "Кинопоиске", превысила 1 млн подписчиков. Число таких масштабных проектов на сервисе заметно превышает показатели других онлайн-кинотеатров, добавила Болецкая.