В Камчатском крае более 3 тыс. человек нуждаются в переселении с северных территорий

Губернатор Владимир Солодов отметил, что региону требуется поддержка для решения вопроса

ТАСС, 14 декабря. Более 3 тыс. жителей Камчатки ждут очереди на переселение с северных территорий в регионы с благоприятным климатом. Для предоставления им жилищных сертификатов потребуется федеральная помощь, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

Приоритетное переселение льготных категорий граждан - пенсионеров и инвалидов - из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий президент России Владимир Путин намерен обсудить с правительством. Об этом он сообщил в ответ на вопрос о реализации программы в Республике Коми в ходе прямой линии и пресс-конференции.

"Президент коснулся вопроса расселения жителей, переселения жителей из районов Крайнего Севера. У нас очередь гораздо меньше, чем в республике Коми, о которой шла речь в вопросе, но тоже достаточно велика - больше 3 тыс. человек. И нам, конечно, требуется поддержка - это федеральное полномочие, ускорение расселения и акцент на тех категориях, которым более всего нужно такое жилье и наиболее актуально переселение в районы с более комфортным климатом - пенсионеры, люди старшего возраста, инвалиды и относящиеся к отдельным категориям", - написал глава региона.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС сообщили, что в списке очередников - около 60 инвалидов, около 1,4 тыс. пенсионеров. Большинство из них после получения жилищных сертификатов переселяются в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

В другом дальневосточном регионе - Амурской области - в 2023 году 45 семей получат сертификаты на переселение, 30 из них уже получили документы. Сертификаты на получение жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляются в рамках федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной правительством на 2011-2015 годы. В августе 2015 года она была продлена до 2020 года. За весь период действия программы планируется выделить 52,4 млрд рублей.