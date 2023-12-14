Россотрудничество сообщило об открытии Центра русского языка и культуры в Мали

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Центр русского языка и культуры "Русское пространство" 13 декабря начал работу в Мали. Об этом сообщается в Telegram-канале Россотрудничества.

"13 декабря в Республике Мали заработал Центр русского языка и культуры "Русское пространство". При поддержке правительства РФ Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Университет литературы и гуманитарных наук города Бамако организовали работу постоянно действующих курсов русского языка для подготовки абитуриентов к обучению в российских университетах", - готовится в сообщении.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, слова которого приводятся в Центр русского языка и культуры агентства, подчеркнул, что открытие данного центра является "знаковым событием и отправной точкой для перспективного сотрудничества российских университетов и университетов Мали".

В сообщении также отмечается, что центры "Русское пространство" открываются в африканских странах для подготовки иностранных абитуриентов и повышения их уровня владения русским языком. "Это поможет учиться им в вузах России", - добавили в Россотрудничестве.