Количество отделений МФЦ в ЛНР с января выросло почти в 10 раз

В республике открыли 38 многофункциональных центров предоставления госуслуг

ЛУГАНСК, 14 декабря, /ТАСС/. Количество отделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих в Луганской Народной Республике, с января выросло почти в 10 раз. Об этом сообщил глава Минцифры региона Андрей Ершов.

"В начале года было только 4 отделения [МФЦ], сегодня их 38, а количество окон, на которых наши граждане, наши жители могут получить все современные сервисы и государственные услуги, уже достигло 237 окон. Причем мы не останавливаемся. Мы еще в этом году планируем открыть два новых отделения [МФЦ]", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале правительства ЛНР.

Ершов отметил, что в начале года отделения МФЦ предоставляли всего 5 услуг - сейчас их уже более 50, а в 2024 году станет более 200.

Первые девять отделений многофункционального центра госуслуг открылись в ЛНР 25 января.