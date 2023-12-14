Чекунков предложил строить комфортное жилье на Севере как альтернативу переселению

Как уточнил глава Минвостокразвития, это должно стать добровольной альтернативой, а не заменой программе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в качестве альтернативы переселения людей с Севера предложил строить там более комфортное жилье.

"Работа по реновации арктических городов, которую мы начали по поручению президента, направлена на создание в этих опорных городах и поселках новой инфраструктуры и жилья, повышения качества жизни. Поэтому вполне допускаем, что некоторые северяне могут выбрать для себя улучшение жилищных условий в своем регионе, а не переезд в другой регион, если такой выбор будет стоять. Но в любом случае это должно быть добровольной альтернативой, а не заменой программе", - сказал он.

Вопрос о переселении северян задала президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и пресс-конференции журналист муниципальной газеты Сыктывкара "Панорама столицы" Дарья Шучалина. Она предложила выделить средства из федерального бюджета либо разделить очередь, отдав приоритет инвалидам и пенсионерам, а также выделить региону инфраструктурный бюджетный кредит под низкий процент на самостоятельное переселение людей внутри региона, в южные районы Коми, где климат мягче. Глава государства намерен обсудить этот вопрос с правительством России.

"Все обязательства перед людьми, отдавшими многие годы развитию Арктики, должны быть выполнены", - резюмировал министр.

Минстрой России ранее рассчитал объем средств, необходимый для переселения жителей Крайнего Севера, вставших в очередь на получение соответствующих жилищных сертификатов. На эти цели потребуется более 450 млрд рублей. При этом при нынешних объемах финансирования на обеспечение сертификатами всех нуждающихся уйдет около 70 лет.

Сертификаты на получение жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляются в рамках федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной правительством на 2011-2015 годы. В августе 2015 года она была продлена до 2020 года. За весь период действия программы планируется выделить 52,4 млрд рублей.