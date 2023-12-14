Почти 3 млн обращений подали россияне к прямой линии с Путиным

В кол-центр позвонили около 1 млн 700 тыс. раз, СМС и ММС-сообщений поступило порядка 700 тыс. и более 100 тыс. соответственно

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 2 млн 800 тыс. обращений граждан в формате звонков и сообщений принял кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 14 декабря.

По окончании мероприятия телеканал "Россия-24" подвел статистику за прошедшие две недели. Всего в штаб Народного фронта поступило свыше 2 млн 841 тыс. обращений в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 млн 700 тыс. раз, СМС и ММС-сообщений поступило порядка 700 тыс. и более 100 тыс. соответственно.

Вопросы от граждан принимались также в приложении, на сайте и в социальных сетях. На момент начала прямой линии через мобильное приложение "Москва - Путину" было отправлено порядка 50 тыс. писем, а через одноименный сайт россияне прислали свыше 150 тыс. обращений. Кроме того, кол-центр принял более 100 тыс. заявок от граждан в социальных сетях.

Кол-центр Народного фронта начал принимать звонки и сообщения от граждан 1 декабря. Как отмечали представители штаба, помимо обращений в адрес главы государства поступало также большое количество поздравлений и пожеланий, а также благодарностей за проделанную работу.

Российский лидер подвел итоги года 14 декабря в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции, ответив на вопросы журналистов и обращения россиян. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Предыдущая прямая линия с президентом проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.