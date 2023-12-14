Тобольск и Новосибирск свяжут прямыми авиарейсами с января 2024 года

Полеты будут совершаться по четвергам и субботам

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Прямые авиаперелеты из Тобольска в Новосибирск запустят в начале 2024 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезово в Тобольске.

"Авиакомпания "ЮВТ Аэро" открыла продажи билетов по маршруту Новосибирск-Тобольск-Новосибирск. Первый рейс состоится в четверг 4 января 2024 года, в дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам, вылет в четверг в 12:40, в субботу в 15:20", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, полеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200, время в пути составит 1 час 30 минут.

Сейчас из Ремезова существуют прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск.