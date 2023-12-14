Дума весной рассмотрит инициативы об уравнивании прав родных всех бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Инициативы, направленные на уравнивание статусов, льгот и гарантий для всех участников спецоперации, в том числе прав их родных и близких, внесут в Госдуму в первые дни весенней сессии палаты, которая начнется 9 января 2024 года. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военнослужащими. По его словам, по "некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон".

"Мы четко знаем, что нужно делать и чем заниматься. Буквально в первые дни весенней сессии мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев - у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят. Мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми, как сказал президент", - подчеркнул Картаполов.