Заксобрание Карелии предложило ввести ответственность для кадастровых инженеров за ошибки

По мнению депутатов, должна быть предусмотрена возможность исключения специалиста из саморегулируемой организации кадастровых инженеров в случае совершения ошибок при подготовке схемы расположения земельного участка

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Законодательного собрания Карелии разработали и направили в Госдуму проект федерального закона об ответственности кадастровых инженеров за ошибки в документах о земельных участках, сообщает пресс-служба парламента республики.

"Парламент Карелии направил в Госдуму законопроект об ответственности кадастровых инженеров. В подготовленном проекте федерального закона предлагается внести изменения в Земельный кодекс России и Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и предусмотреть ответственность кадастровых инженеров, осуществляющих подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении.

По мнению депутатов карельского парламента, должна быть предусмотрена возможность исключения специалиста из саморегулируемой организации кадастровых инженеров в случае совершения ошибок при подготовке схемы расположения земельного участка и ответственность за недостоверность сведений в подготовленных документах.

Схема расположения земельных участков требуется для бесплатного предоставления их в собственность многодетным семьям, специалистам и льготным категориям. Вместе с тем, к депутатам поступают многочисленные обращения граждан, связанные с ошибками в подготовленных документах. При этом ответственность кадастрового инженера не предусмотрена.

Таким образом, люди оплачивают работу кадастровых инженеров, но не получают результат. Это сказывается как на благосостоянии граждан, так и на сроках подготовки документов и выделении земельного участка.