В Астрахани сообщили, что котельная в Знаменске возобновит подачу тепла в дома жителей

Объект готовят к запуску в ближайшие часы, уточнили в пресс-службе губернатора региона

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Жители ЗАТО Знаменск в Астраханской области обратились к главе государства Владимиру Путину в ходе прямой линии и пресс-конференции в СМС-сообщении, рассказав об аварии на котельной, подающей отопление, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Одним из вопросов, поступивших на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, стало обращение жителей Знаменска об аварии на котельной. В sms-сообщении горожане просили: "Помогите отремонтировать котельную в г. Знаменск Астраханской области!". Сейчас объект готовят к запуску. В течение ближайших часов тепло начнет поступать в дома", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава ЗАТО Знаменск Олег Глотов, 13 декабря из-за аварии на энергосетях произошло обесточивание нескольких объектов, в том числе перестала работать котельная, подающая отопление в дома и социальные объекты. Также произошла утечка на теплотрассе. По словам заместителя председателя правительства Астраханской области Михаила Богомолова, об аварии сразу доложили руководству региона. Работники коммунальной службы Знаменска готовят котельную к запуску.

"В настоящее время проведены переговоры со специалистами организации ООО "Термотехнологии", которые 15 декабря прибудут в город, чтобы дать свою оценку состоянию теплохозяйства и предложить решения стабилизации его работы. Ситуация будет находиться на личном контроле главы ЗАТО Знаменск и зампредседателя регионального правительства до полного восстановления работы системы теплоснабжения", - добавляется в сообщении.