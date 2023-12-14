РБК: российские песни вновь стали популярными в постсоветских странах в Apple Music

По данным издания, сразу 9 из 10 наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии, восемь - в Молдавии, по семь - в Армении и Таджикистане

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Популярность в постсоветских странах музыкантов из России в 2023 году вновь выросла после снижения в 2022 году. Так, в большинстве бывших республик СССР в начале декабря 2023 года российские песни удерживают больше половины позиций в топ-10 сервиса Apple Music, свидетельствуют подсчеты РБК.

Издание отмечает, что на постсоветском пространстве до начала СВО на Украине песни российских музыкантов пользовались большой популярностью, но в 2022 году она резко упала. В 2023 году популярность удалось вернуть: сразу 9 из 10 наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии, восемь - в Молдавии, по семь - в Армении и Таджикистане. В Литве в 2022 году российские песни не попали в топ-10 Apple Music, сейчас в хит-параде находятся две композиции. В Киргизии в 2022 году российские музыканты также не были популярными, в этом году они занимают четыре строчки. На Украине количество российских песен в декабре 2023 года в топе сервиса возросло по сравнению с декабрем прошлого года с одной до трех, в Казахстане - с одной до пяти.

В рейтинги практически всех стран попали группа "Аигел", "Моя Мишель" и певица Anna Asti. К примеру, на Украине по данным на 10 декабря 2023 года песня "Пыяла" группы "Аигел" занимает вторую строчку в рейтинге, "Зима в сердце" группы "Моя Мишель" - пятое, а "Царица" певицы Anna Asti - десятое. В Казахстане "Пыяла" лидирует в рейтинге. Песня группы "Аигел" вышла в 2020 году, но особую популярность завоевала сейчас, после того, как стала саундтреком к сериалу "Слово пацана".

Параллельно с возросшей популярностью российских композиций, РБК отмечает сокращение присутствия в топ-10 стран бывшего СССР англоязычных музыкантов. Только в Литве исполнители из США, Канады и Великобритании заняли большую часть рейтинга - 7 строчек из 10. В Латвии, Туркмении, Эстонии англоязычные песни заняли три строчки, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Молдавии - две, в Армении, Белоруссии и Таджикистане - по одной.