ТАСС и MAER будут несколько дней транслировать цитаты Путина на уличных экранах Москвы

По предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, трансляция охватит более 15 млн человек, каждый из которых увидит цитаты президента несколько раз

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Медиахолдинг MAER и информационное агентство России ТАСС во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина транслировали ключевые заявления главы государства на крупноформатных уличных экранах Москвы.

"Медиахолдинг MAER совместно с крупнейшим информационным агентством ТАСС в режиме реального времени организовали трансляцию цитат президента Владимира Путина с большой пресс-конференции. А в пятницу, субботу и воскресенье мы также продолжим трансляцию, чтобы как можно больше людей увидели ключевую информацию итогов года", - сказал генеральный директор MAER Константин Майор.

По предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, трансляция охватит свыше 15 млн человек, каждый из которых увидит цитаты президента несколько раз. "В целом мы получим 267 млн просмотров", - подчеркнул Майор.

Увидеть ключевые цитаты прямой линии с президентом в Москве можно на 127 высокотехнологичных экранах в 26 медиалокациях.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина прошли 14 декабря. Мероприятие, получившее название "Итоги года", продолжалось четыре часа три минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

ТАСС и MAER в октябре заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь фотографии и новости агентства о ключевых событиях в стране и мире в режиме реального времени транслируются на цифровых фасадах компании в Москве. Миллионы москвичей и гостей города могут узнавать об интересных событиях и значимых достижениях России в экономике, культуре, спорте, науке и других сферах жизни, проезжая или проходя по улицам столицы.