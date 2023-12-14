Господдержка позволит внедрять практики Центра восточной медицины в Бурятии по всей России

По словам главы республики Алексея Цыденова, центру придадут статус научно-внедренческого

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. /ТАСС/. Строительство нового корпуса Центра восточной медицины в Улан-Удэ и придание ему статуса научного института позволит внедрить практики восточной медицины в повседневность не только на территории Бурятии, но в целом в России. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Журналист из Бурятии обратилась во время прямой линии и пресс-конференции к президенту с просьбой содействовать расширению медицинского центра, который работает в Улан-Удэ, и приданию ему статуса научно-исследовательского института.

"Будем придавать нашему центру статус научно-внедренческого. С учетом поддержки президента, уверен, создадим новый центр и внедрим практики восточной медицины в нашу повседневность не только в Бурятии, но и по всей России. Появление нового центра - это и научная работа, и реабилитация наших солдат, это и развитие экономики за счет медицинского туризма, и новые технологии в здравоохранении. Это решение комплекса медицинских, социальных и экономических вопросов", - написал Цыденов.

Он напомнил, что Центр восточной медицины в Улан-Удэ - единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы в работу по реабилитации пациентов и включены в систему обязательного медицинского страхования. Врачи центра применяют методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также бурятской медицины, в учреждении производятся лекарства и БАДы на основе местных растений.

"Сейчас исследования ведутся на базе нашего Бурятского научного центра [СО РАН] и Института монголоведения, буддологии и тибетологии при Российской академии наук. Все практики и методики восточной медицины, в том числе включенные в Атлас тибетской медицины, оригинал которого есть у нас в республике и который нашими учеными переведен, осмыслен и интегрирован в классическую медицину, должны получать должную апробацию на базе Центра восточной медицины", - отметил Цыденов. Глава Бурятии напомнил, что в медучреждении реабилитацию проходят, в том числе пациенты, перенесшие коронавирус, и участники специальной военной операции.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил журналистам, что создание нового корпуса Центра восточной медицины в Улан-Удэ предусмотрено мастер-планом развития города и предполагается по механизму Дальневосточной концессии. "Центр является одновременно и важным учреждением здравоохранения, и научным центром с уникальным набором компетенций, и популярным магнитом для туристов как из России, так и из-за рубежа", - сказал он.