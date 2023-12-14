Более 1,1 тыс. единиц оборудования получат свердловские поликлиники и ФАПы до 2026 года

В регионе для медучреждений также планируют закупить 171 единицу автотранспорта

ТАСС, 14 декабря. Более 1,1 тыс. единиц оборудования получат медицинские учреждения Свердловской области до конца 2025 года по программе модернизации первичного звена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратился житель поселка Рефтинский, который сказал, что зарплаты медиков "оставляют желать лучшего", ремонт в местной больнице был сделан еще в советское время. В Рефтинский по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для принятия решения по обновлению лечебного учреждения.

"До конца 2025 года еще будет закуплено еще 1 110 единиц оборудования, 171 единица автотранспорта. Финансирование из федерального бюджета по всем мероприятиям программы в Свердловской области на период 2021-2025 годов составит почти 16,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в регионе в рамках программы модернизации первичного звена уже отремонтировали 79 объектов: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Установили 41 новый ФАП и врачебную амбулаторию из быстровозводимых конструкций, закупили 3 134 единицы медицинского оборудования, 567 единиц автотранспорта, а также возводятся 7 объектов капитального строительства.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Свердловской области с 2019 года организовали 17 Центров амбулаторной онкологической помощи, создали 21 ФАП. В 2019-2020 годы закупили 19 передвижных медицинских комплексов, переоснащено или дооснащено более 30 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.