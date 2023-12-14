Более 1,1 тыс. единиц оборудования получат свердловские поликлиники и ФАПы до 2026 года

ТАСС, 14 декабря. Более 1,1 тыс. единиц оборудования получат медицинские учреждения Свердловской области до конца 2025 года по программе модернизации первичного звена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.
Во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратился житель поселка Рефтинский, который сказал, что зарплаты медиков "оставляют желать лучшего", ремонт в местной больнице был сделан еще в советское время. В Рефтинский по поручению губернатора Евгения Куйвашева выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для принятия решения по обновлению лечебного учреждения.
"До конца 2025 года еще будет закуплено еще 1 110 единиц оборудования, 171 единица автотранспорта. Финансирование из федерального бюджета по всем мероприятиям программы в Свердловской области на период 2021-2025 годов составит почти 16,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в регионе в рамках программы модернизации первичного звена уже отремонтировали 79 объектов: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Установили 41 новый ФАП и врачебную амбулаторию из быстровозводимых конструкций, закупили 3 134 единицы медицинского оборудования, 567 единиц автотранспорта, а также возводятся 7 объектов капитального строительства.
В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Свердловской области с 2019 года организовали 17 Центров амбулаторной онкологической помощи, создали 21 ФАП. В 2019-2020 годы закупили 19 передвижных медицинских комплексов, переоснащено или дооснащено более 30 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.