В Петербурге ожидают прирост турпотока на новогодние праздники не менее 10%

В период новогодних каникул 2023 года город посетили более 1 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге ожидают, что турпоток в город на предстоящие новогодние праздники вырастет по меньшей мере на 10% по отношению к показателю 2022 года. Такую оценку высказал журналистам председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Ждем [прирост] не меньше чем на 10%", - сказал Корнеев на Петербургском международном форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

По официальным данным, в период новогодних каникул 2023 года в Петербурге побывали более 1 млн человек.

Согласно предварительным оценкам аналитиков, туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2023 года составит 9,4 млн поездок. Это на 16% выше, чем в 2022 году, когда город принял в общей сложности более 8 млн путешественников.

Петербургский международный туристский форум "Travel Hub. Путешествуй!" проходит с 13 по 15 декабря.