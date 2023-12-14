Суд продлил арест нарисовавшим пентаграмму на двери квартиры военкора Трушнина

Владислав Ремнев и Светлана Агибалова будут находиться под стражей до 18 марта

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы продлил арест молодому человеку и девушке, которые нанесли пентаграмму на дверь квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Щербинским районным судом города Москвы продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремнева Владислава Андреевича и Агибаловой Светланы Степановны, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119, ч. 2 ст. 214, ч. 3 ст. 144 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, вандализм, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Постановлением суда Ремневу В. и Агибаловой С. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 марта 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Молодые люди нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военкора. Они сделали это за деньги по заданию, которое получили из-за границы через Telegram.