Фермеру из Волгограда пообещали помочь аграриям в ответ на обращение к Путину

С Дмитрием Паниным уже связались сотрудники Минсельхоза России

ВОЛГОГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Фермер из хутора Серебрянский Волгоградской области Дмитрий Панин заявил, что после его вопроса о господдержке во время прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина с ним связались сотрудники Минсельхоза России и пообещали оказать поддержку.

Фермер Дмитрий Панин из хутора Серебрянский Волгоградской области во время прямой линии и пресс-конференции задал вопрос о том, планируются ли Минсельхозом России новые программы по поддержке предприятий по производству крупного рогатого скота на 100-200 голов.

"Связались [специалисты Минсельхоза]. Обещали большую помощь всем - я не за себя просил, мне не нужна помощь, у меня все хорошо", - сказал он ТАСС.

Как сообщили в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области, Панин является руководителем АПК "Сокол" Алексеевского района. Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур и семян масличных культур; разведении крупного рогатого скота. С 2014 года "Сокол" ежегодно получает государственную поддержку. "Только в течение 2022-2023 гг. хозяйство получило более 1 млн рублей прямой государственной поддержки, а также 13 млн льготных кредитов", - также отметили в ведомстве.

По данным комитета, в Волгоградской области доступен широкий спектр государственной поддержки, этот перечень, который уже насчитывает около 50 мер, постоянно актуализируется. Так, если в 2014 году на поддержку отрасли выделяли около 3 млрд рублей, то сейчас в среднем порядка 4,5-5 млрд рублей.