Муфтий считает, что создание единого госоргана решит "тонкие вопросы" в сфере миграции

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов отметил, что такой непростой проблематикой необходимо заниматься "в полной мере и со всей ответственностью"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Создание в России отдельного органа в сфере миграции можно только поддержать, поскольку такой непростой проблематикой необходимо заниматься "в полной мере и со всей ответственностью". Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя Совета муфтиев России, зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов.

О необходимости создания специального госоргана помимо МВД, которое занимается техническими вопросами, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Полностью согласен со словами президента о том, что помимо МВД необходим специальный орган, который бы смотрел на миграционные проблемы комплексно и своевременно бы находил решения по каждому аспекту", - сказал Аббясов.

Он напомнил, что Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы нацелена на решение многих задач, лежащих не только в плоскости контроля за соблюдением миграционного законодательства. Одной из ее задач, отметил муфтий, является создание условий для адаптации к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в России иностранных граждан. По словам Аббясова, речь идет о тех людях, которые испытывают здесь сложности, обусловленные особенностями их культуры и привычного жизненного уклада, а также другими факторами.

"Безусловно, столь тонкими вопросами необходимо заниматься в полной мере и со всей ответственностью, с чем, на мой взгляд, данный орган вполне мог бы справиться", - считает замглавы ДУМ РФ.

Ранее председатель Духовного управления мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил о том, что духовные лидеры российских мусульман осознают свою ответственность за воспитание приезжающих в страну мигрантов и будут делать все для того, чтобы они не создавали проблем для общества и государства. Он отметил, что взгляды мусульман и православных в стране на эту проблематику совпадают.