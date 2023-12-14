Новгородский губернатор назвал кардиоцентр итогом создания кардиослужбы региона

Завершить строительство объекта планируют не ранее чем в 2029 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Создание современного кардиоцентра в Великом Новгороде станет итогом большой работы по созданию кардиослужбы, которая ведется в Новгородской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Решение принято, в связи с утверждением федерального бюджета до 2026 года нам нужно снизить смертность по кардиологии. Мы уже создали четыре центра оперативных в районах. Нам нужно в первичном звене обеспечить раннюю выявляемость. Это низовая работа, без которой сам по себе кардиоцентр ничего не даст. Наличие кардиоцентра позволит делать более сложные операции и станет логическим завершением той работы, которая сейчас ведется", - сказал Никитин.

По его словам, завершение строительства намечено не ранее чем в 2029 году. Он также отметил, что в регионе уже сейчас есть огромное количество ресурса в текущей работе, "в работе терапевтов, в своевременности доставки пациентов. Для чего нужны эти четыре региональных центра: для того, чтобы человек мог менее чем за два часа добраться до помощи", - сказал Никитин.

Он также отметил, что программой по предоставлению бесплатных сердечных лекарств пользуется только треть из тех, кому они положены. Единую кардиологическую службу создали в регионе в 2022 году. Также в прошлом году, по словам губернатора, Новгородская область стала лидером по темпам снижения кардиологических заболеваний в стране.

"Благодаря работе службы удалось сократить число умерших от болезней системы кровообращения на 7%. На начало октября, по данным Минздрава России, мы находимся на 45 месте по болезням системы кровообращения. Отмечается снижение смертности от всех причин. Удалось сохранить на 500 жизней больше, чем за аналогичный период в 2019 году", - добавил Никитин.