Во Львовской области с начала года снесли 289 советских памятников

Глава инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анна Герич отметила, что в регионе остаются две общины, в которых не стремятся сносить советские памятники, охарактеризовав их как "проблемные"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Во Львовской области снесли с начала года 289 памятников советской эпохи. Об этом сообщила глава инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анна Герич.

"В настоящее время во Львовской области демонтировано 289 объектов (памятников - прим. ТАСС), <…> которые рабочей группе удалось обнаружить во всех семи районах с начала 2023 года", - цитирует Герич агентство Укринформ.

Также она отметила, что в регионе остаются две общины, в которых не стремятся сносить советские памятники, охарактеризовав их как "проблемные". В одной из них, Лопатинской территориальной общине, сохранилось 11 памятников. В целом, по ее данным, в области осталось 22 советских памятника.

Несмотря на проводимую политику декоммунизации на Украине, а в особенности в западной ее части, находятся люди, защищающие память о советских воинах. Так, ранее советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик сообщил, что в селе Смыков староста не позволил провести демонтаж памятника советскому солдату, встав на его защиту.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.