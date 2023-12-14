В польском Сейме вновь зажгли ханукальные свечи

Депутат Гжегож Браун ранее погасил горевшие в здании парламента ханукальные свечи огнетушителем

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ханукальные свечи были вновь зажжены в здании парламента Польши после того, как во вторник их затушил правый депутат Гжегож Браун. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, свечи были вновь торжественно зажжены в присутствии президента Польши Анджея Дуды и маршалов (спикеров) Сейма и Сената.

Ранее депутат Гжегож Браун погасил горевшие в здании парламента ханукальные свечи огнетушителем, после чего люди из здания были эвакуированы. Окружная прокуратура Варшавы начала досудебное производство по этому инциденту.