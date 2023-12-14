Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на заданные россиянами президенту вопросы

Председатель СК России поручил руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской, Волгоградской областям и ГВСУ представить соответствующие доклады

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава СК РФ России Александр Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы граждан, которые поступили в ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете.

"Председателем СК России дано поручение руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской, Волгоградской областям и ГВСУ представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращениям граждан", - сообщили в ведомстве.

Так, ГСУ СК России по Республике Крым и города Севастополю организована проверка по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по вопросу, озвученному группой юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак, о ненадлежащих условиях спортзала, в котором они занимаются, ремонт в котором не проводился более 40 лет.

Следственным управлением СК России по Ивановской области будут проверены обстоятельства отсутствия водоснабжения в деревне Акишево на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

Следственное управление России по Волгоградской области проводит проверку по вопросу отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском, о чем сообщил местный фермер.

Военными следственными органами СК России принимаются меры в связи с обращением участвующей в СВО военнослужащей, сообщившей о невозможности применения полученных ей льгот к ее близкой родственнице, проживающей в другом субъекте.