Запорожская область направит Путину предложения о расширении поддержки медиков

Дефицит кадров врачей в регионе составляет около 1,3 тыс. человек

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Запорожская область направит президенту России Владимиру Путину предложение о внесении корректировок в программы поддержки медиков, которые позволили бы распространять их на территории региона на населенные пункты с населением более 50 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"На сегодняшний день дефицит кадров врачей составляет около 1,3 тыс. человек, укомплектованность кадрами менее 50%. Тем не менее за год удалось привлечь в отрасль 139 врачей, 176 человек среднего медперсонала, а благодаря озвученным президентом решениям - увеличению выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - мы рассчитываем на дополнительное привлечение специалистов. Льготная ипотека в части вторичного жилья также позволит привлечь специалистов в наш регион. Администрация Запорожской области направит предложения Владимиру Владимировичу внести корректировки в федеральную программу на территории Запорожской области, чтобы она смогла применяться и в населенных пунктах с населением свыше 50 тысяч человек - в Мелитополе и Бердянске", - написал Балицкий.

По его словам, по окончании прямой линии с президентом в регионе состоялось рабочее совещание с председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым, зампредседателя правительства Алексеем Лысовым, министром здравоохранения Борисом Александровым и главным врачом Мелитопольского онкологического диспансера Константином Лакуниным.

"Благодарю президента, Министерство здравоохранения России и лично Михаила Альбертовича Мурашко, правительство России, которые уделяют большое внимание нашему региону. Здравоохранение в Запорожской области развивается: обновляется оборудование, проводятся ремонты медучреждений. Большая благодарность тем специалистам, которые уже прибыли нам в помощь. Продолжаем работать, делать все от нас зависящее, чтобы медицина в регионе развивалась и приходила к общероссийским стандартам", - добавил Балицкий.

Президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции предложил увеличить подъемные по программе "Земский доктор" в новых регионах России - до 2 млн рублей для врачей и до 1 млн рублей - для фельдшеров.