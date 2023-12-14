В Ростовской области восстановили энергоснабжение

По данным Минэнерго, работы в других регионах продолжаются

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Основные восстановительные работы по массовым отключениям из-за непогоды в Ростовской области завершены, говорится в сообщении Минэнерго России.

"По оперативным данным, электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, восстановлено, специалисты отрабатывают отдельные текущие заявки", - следует из сообщения.

Работы в других регионах продолжаются, отметили в министерстве.

Минэнерго ранее сообщало о 400 тыс. человек, которые остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных явлений - в нескольких регионах России наблюдались ледяной дождь, сильный снег, гололедно-изморозевые отложения.