Это решение будет действовать до 14 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Перевозчик Lux Express приостанавливает автобусные рейсы между Россией и Финляндией. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева.

"Мы временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года - даты, которую озвучило правительство Финляндии в вопросе закрытия пограничных пунктов", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, 15 декабря состоится по два отправления Lux Express в каждую сторону (из Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки - в 8:00 и 14:00). Ночные отправления (21:30 из Хельсинки и 23:30 из Петербурга) уже отменены.

Компания предлагает пассажирам с билетами на рейсы, которые выпали на даты приостановки отправлений, поменять их на другие направления (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой), получить компенсационный ваучер на бесплатную поездку на автобусах или возврат денежных средств.

В четверг глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что правительство Финляндии снова закроет все КПП на границе с Россией.

В ночь на четверг пресс-служба финского кабмина сообщила, что правительство Финляндии возобновило на один месяц работу КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, страна решила открыть именно эти пункты, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Они также наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок. В четверг через два открытых КПП на границе с Россией прибыли в общей сложности не менее 62 просителей убежища.