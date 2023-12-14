В Брянской области из-за снегопада отменили занятия в школах и колледжах

При этом глава региона Александр Богомаз уточнил, что педагоги будут работать в штатном режиме

ТАСС, 14 декабря. В Брянской области из-за снегопада, метели и заносов на дорогах отменили 15 декабря занятия в школах, учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В целях безопасности школам, учреждениям СПО и дополнительного образования Брянской области рекомендовано работать в режиме самоподготовки. Если к базовым школам осуществляется подвоз детей, 15 декабря они будут переведены на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что все педагоги будут работать в штатном режиме, на местах, все дошкольные учреждения также будут работать в обычном режиме. Он объяснил, что такая мера для школьников и студентов СПО вызвана ухудшением погодных условий, сильным снегопадом, к которому в ночь на 15 декабря добавится мокрый снег, в отдельных районах будет метель, снежные заносы на дорогах.

"Дорожные и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах. Просьба по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте", - написал губернатор Брянской области.