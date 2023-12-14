Киностудия A24 совместно с Kojima Productions экранизируют игру Death Stranding

Объявление о сотрудничестве приурочили к восьмилетней годовщине японской студии, которая состоится 16 декабря

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Независимая американская кинокомпания A24 совместно с японской студией Kojima Productions будут работать над экранизацией компьютерной игры с открытым миром Death Stranding.

"Студия A24, стоящая за созданием оскароносных фильмов, <...> объявила о сотрудничестве с Kojima Productions для адаптации знаменитой видеоигры Хидео Кодзимы Death Stranding под полнометражный игровой фильм", - говорится в сообщении, размещенном на сайте студии.

Как отмечается, объявление приурочено к восьмилетней годовщине Kojima Productions, которая состоится 16 декабря и "обозначит новую веху" в киноадаптациях видеоигр.

Death Stranding - симулятор постапокалиптического курьера. Она стала первой игрой японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы после его ухода из игровой корпорации Konami, известной серией видеоигр Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Pro Evolution Soccer.

В игровом проекте Death Stranding приняли участие актеры Норман Ридус ("Ходячие мертвецы") и Мадс Миккельсен ("Ганнибал", "Охота", "Казино "Рояль"), а также режиссер Гильермо дель Торо.