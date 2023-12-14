В Намибии считают необходимым теснее сотрудничать с вузами России

Это позволит Африке готовить больше специалистов технического профиля, отметила министр высшего образования, технологий и инноваций республики Ита Канджи-Муранги

ХАРАРЕ, 14 декабря. /ТАСС/. Африканским университетам надо теснее сотрудничать с вузами России, чтобы готовить инженеров и других специалистов технического профиля для своего континента. Об этом заявила министр высшего образования, технологий и инноваций Намибии Ита Канджи-Муранги.

"Нашим университетам следует воспользоваться возможностью активизации отношений с РФ и тесно сотрудничать с нашими российскими коллегами для подготовки наших собственных инженеров, в первую очередь, специалистов горного дела, - цитирует министра зимбабвийская газета The Herald. - Мы призваны активно привлекать больше нашей молодежи к профессиональной подготовке. Мы должны меньше говорить и больше делать".

Канджи-Муранги входила в группу представителей африканских и российских университетов, которая в минувшую среду в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II подписала договор о создании консорциума вузов "Недра Африки". В группу входили преподаватели и ученые из 42 государств Африки, в том числе 12 представителей Зимбабве. Встреча проводилась в рамках реализации решений недавно состоявшегося второго саммита Россия-Африка, по итогам которого, в частности, было решено использовать имеющиеся возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в области электрической генерации, сельского хозяйства, инженерного дела и образования.

Добыча полезных ископаемых - одна из основ экономики Африки, обеспечивающая львиную долю валового внутреннего продукта, отмечает The Herald. При этом на континенте остро ощущается нехватка собственных специалистов в этой области. Именно из-за этого Африка уже лишилась миллиардов долларов потенциального национального дохода.