В Москве водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте

По прогнозам, за 12 часов в столице может выпасть до 14 мм осадков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы в связи со снегопадом призвали водителей отказаться в пятницу от поездок по столице на личном транспорте и пользоваться общественным.

"В Москве идет сильный снегопад - рекомендуем завтра отказаться от поездок на автомобиле и выбирать городской транспорт", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в настоящее время "особенно сложно на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют". "Убедительно просим владельцев большегрузов не перегружать свои фуры и авто, планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени", - сказали в ведомстве. Власти также призвали использовать зимние грузовые шины, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой. "Сейчас на МКАД работает 15 экипажей дорожного патруля", - подчеркнули в департаменте.

По прогнозам синоптиков, за 12 часов в регионе может выпасть до 14 мм осадков, из-за чего прирост высоты снежного покрова составит 15-20 см. В комплексе городского хозяйства столичной мэрии ранее заверили, что коммунальщики готовы к любой погоде, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, уборка снега ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний.

Между тем, несмотря на непогоду, московские аэропорты работают в штатном режиме.