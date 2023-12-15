На юге Казахстана ввели режим ЧС из-за метели

В Минобороны республики сообщили, что к спасательным операциям в Жамбылской области привлекли военных

АЛМА-АТА, 15 декабря. /ТАСС/. Режим ЧС природного характера объявлен в Жамбылской области Казахстана из-за резкого похолодания и метели. Ведутся спасательные работы по вызволению автомобилей из снежных заносов и эвакуации людей в пункты обогрева. Об этом сообщили в администрации области.

"В Жамбылской области объявлен ЧС природного характера местного масштаба. Закрыты автодороги республиканского значения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, ведутся работы по спасению людей из снежных заносов, к вечеру четверга в пункты обогрева доставили 1 279 человек.

"На трассах в снежных заносах все еще остаются автомобили. Информация об их количестве уточняется", - отметили в администрации. В результате стихии в области на одном из участков простаивают 11 пассажирских поездов, без электроэнергии остались около 9 тыс. абонентов в 32 областных населенных пунктах, добавили в пресс-службе.

Минобороны Казахстана сообщило, что к спасательным операциям в Жамбылской области подключились военные подразделения. "На данный момент помощь оказана более чем 100 гражданам, отбуксировано более 80 машин", - указали в военном ведомстве.

В четверг погранслужба соседней Киргизии предупредила, что из-за сильной метели в Жамбылской области приостановлено движение транспортных средств по международной трассе Бишкек - Алма-Ата, и рекомендовала водителям, направляющимся в Казахстан, быть готовыми к "продолжительным стоянкам на различных участках дороги и запастись предметами первой необходимости".