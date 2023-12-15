На Дальнем Востоке считают необходимым ввести допмеханизмы при исчислении северных льгот

Такого мнения придерживаются главы Камчатской и Магаданской областей, а также председатель Государственного собрания Якутии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Камчатки Владимир Солодов считает северные льготы устаревшими по ряду позиций и будет настаивать на введении дополнительных механизмов при их исчислении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Президент поддержал актуальность вопроса исчисления стажа дальневосточников. Вопрос наболевший, сложный. Но решать его нужно, потому что северные льготы объективно по ряду позиций уже устарели. Они были установлены еще в советское время, многие из них. И дискуссия эта в правительстве продолжается. Будем настаивать на том, чтобы дополнительные механизмы были введены", - отметил Владимир Солодов.

Глава соседнего дальневосточного региона - Магаданской области - Сергей Носов также положительно оценил возможность расширения программы северных коэффицентов для молодых специалистов. Поддержка и закрепление кадров в регионе, по словам губернатора, одно из приоритетных направлений работы областных властей.

В правительстве Якутии считают, что введение коэффициента надбавок без накопления пятилетнего трудового стажа пойдет на пользу всей стране. Как сообщил ТАСС председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) республики Алексей Еремеев, мера позволит сохранить выгодную оплату труда, что закрепит молодые кадры на Севере.

В настоящий момент коэффициент северных надбавок в каждом регионе Дальнего Востока вычисляется по-своему. Чтобы получить максимальную доплату, нужно отработать около пяти лет, при этом жители, которые родились на Дальнем Востоке, вынуждены нарабатывать этот коэффициент вместе с приезжими.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возвращении полных северных надбавок к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке, сообщил, что данная тема обсуждается в правительстве.