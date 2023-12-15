На Камчатке в национальном поселке Палана до 2026 года благоустроят главную площадь

На ней установят опоры уличного освещения, скульптуры и сделают дорожки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Центральную площадь в поселке Палана на Камчатке, большинство жителей которого - представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС), обустроят до 2026 года в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе". Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

"Инициативный проект благоустройства центральной площади в Палане признан победителем конкурсного отбора. Он рассчитан на три года - с 2024 по 2026 годы. Планируется устройство покрытия площади печатным бетоном, установка опор уличного освещения, установка малых архитектурных форм, прокладка дорожек и площадок, а также озеленение территории. Данный комплекс мер позволит создать место притяжения для граждан всех возрастов", - сказали в профильном министерстве.

Там уточнили, что в 2023 году власти Камчатки направили порядка 68 млн рублей на благоустройство объектов в удаленных северных селах полуострова. Объекты для благоустройства выбирали сами жители путем онлайн-голосования. Инициатором реализации в крае проекта в 2020 году стал глава региона Владимир Солодов.

Поселок городского типа Палана является административным центром Корякского округа в 900 км от краевой столицы. В нем проживают около трех тысяч человек, большинство из которых - представители КМНС.