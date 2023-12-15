МВД России утвердило порядок подавления и уничтожения всех видов беспилотников

Согласно приказу ведомства, сбить дрон можно "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников в целях защиты жизни и здоровья людей, а также перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие такого решения. Это следует из опубликованного приказа ведомства.

"Утвердить прилагаемый порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел, в том числе в месте проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории, проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий", - сказано в документе.

В соответствии с утвержденным порядком сбить беспилотник можно "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов". При этом уполномоченное на принятие такого решения должностное лицо должно оценить характер и степень опасности данных действий, а также учесть информацию, поступившую из центра Единой системы организации воздушного движения РФ по использованию воздушного пространства беспилотными аппаратами. "При принятии решения о пресечении функционирования беспилотного аппарата уполномоченное должностное лицо, исходя из складывающейся обстановки, обязано оценить возможные риски от результатов пресечения его функционирования", - говорится в приказе.

Принятие решения сбить беспилотник и способ его пресечения должностное лицо должно довести до сотрудников подразделений полиции, которые уполномочены на его исполнение. Они в свою очередь исполняют поставленную задачу. Итоги проведенной работы регистрируются в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

Приказ МВД также утверждает перечень уполномоченных должностных лиц полиции на принятие решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов. В него в том числе включены министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов, их заместители и другие.

Закон о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА

Президент РФ в августе подписал закон, которым наделил МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных, беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов. Кроме того, правом пресекать движение таких беспилотников наделяются военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС РФ для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах, а также при ЧС. Также пресекать движение беспилотников могут прошедшие профподготовку сотрудники частных охранных организаций для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.